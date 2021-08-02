Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı (2)
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Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Mehmet Demir - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nişan töreni sırasında çöken ahşap balkondaki 13 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nişan töreni sırasında çöken ahşap balkondaki 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde nişan merasimi sırasında iki katlı evin ahşap balkonu çöktü.

Olayda Yasin, Fatma, Ahmet ile Gökhan Şimşek, Yasin Ok, Güllü Dolap, Nazlı Coşkun, Gülside Duran, Harun Kolkıran, Rahime Karaşahin, Özgür Özgan, Fadimeana Demir ve Ayşe Gitmez yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Nazlı Coşkun buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı (2)
Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı (2)
Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı (2)
Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demir

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