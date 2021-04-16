Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşıp fiyatları düşecek
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Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşıp fiyatları düşecek

Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşıp fiyatları düşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaklaşık üç haftadır pazar tezgahında kendine yüksek fiyatla yer bulan yaz meyvelerinin nisan ayı sonuna doğru bollaşacağı, fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.

Yaklaşık üç haftadır pazar tezgahında kendine yüksek fiyatla yer bulan yaz meyvelerinin nisan ayı sonuna doğru bollaşacağı, fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.

Nisan ayının başlarından itibaren pazar tezgahında bulunan çilek, çağla, karpuz gibi yaz meyvelerin fiyatları üst seviyede seyrediyor. Çileğin fiyatı 12 liradan, karpuzun 7-8 lira bandında, çağlanın fiyatı ise 25 liradan kendine alıcı buluyor. Bunun sebebi olarak ise mevsimsel faktörlere bağlı olarak, meyvelerin geliş süresinin uzaması gösteriliyor.

Konuyla ilgili konuşan pazar esnafı olan ve manavlık yapan Sami Beğendi, yüksek seyreden fiyatların önümüzdeki mayıs ayıyla birlikte düşeceğini belirtti. Bazı ürünlerin halen daha tezgaha dökemediklerini belirten esnaf Sami Beğendi, "Yaz meyveleri 3 haftadır yaklaşık tezgahta. Bu sene meyvelerin gelişimi, hava şartlarından dolayı 15-20 gün gecikti. Bu da fiyatlara yansıyor tabii. Şuan çileğin toptanı kalitesine göre 10 ile 12 lira, arasında değişiyor, yine çağla 18 lira ile 25 lira arasında seyrediyor. Eriği daha tezgaha dökemedik, toptan kilo fiyatı 60 ile 80 lira arasında değişiyor. Havaların biraz daha ısınıp, meyvelerin bollaşmasıyla bu ayın sonuyla mayıs ayının başı gibi bütün çeşitler tezgaha dökülür, fiyatlar normale döner diye tahmin ediyoruz" diye konuşarak bilgi verdi.

(Bahadır Turgut/İHA)

Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşıp fiyatları düşecek
Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşıp fiyatları düşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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