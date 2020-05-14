Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2)
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Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2)

51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTIKahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor.

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2)
14.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:21

51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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