Göle'de Nisan ortasında kar
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Göle'de Nisan ortasında kar

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Göle'de Nisan ortasında kar Ardahan'ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.

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Göle'de Nisan ortasında kar

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.

Birkaç gündür devam eden yağmurun ardından öğleden sonra Göle ilçe merkezine ve yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Yağan kar ile beraber ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yağış nedeniyle yüksek kesimler ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Baharın sevinci kursağımızda kaldı diyen Tayfur Kılıç, "Bugün Nisan'ın 13'ü ve öğleden sonra bir şok yaşadık. Bahar gelsin diye beklerden kış geri geldi. Her yer beyaza büründü. Çiftçiler açısından çok iyi ama bizim açımızdan kötü oldu. Çünkü kar yağışıyla birlikte havalarda soğudu."

Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar
Göle'de Nisan ortasında kar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:45:19. #1.15#
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