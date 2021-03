Nişan masrafları yüzünden sokak ortasında boğazı kesilmişti, o sürücünün katilleri 20 dakikada yakalandı

ADANA - Adana'da nişandaki takıların ve masrafların geri verilmesi için tartıştığı kişinin boğazını keserek öldüren iki kardeş olaydan 20 dakika sonra otoyolda yaşanan kovalamaca sonrası cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde 26 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak'ta yaşayan tır sürücüsü Hacı Egül'ün kardeşi Mehmet Egül bir süre önce Antalya'da yaşayan uzaktan da akrabası olan Filiz Geylani ile nişanlandı. Nişan sırasında erkek tarafı altın takıp, nişan töreni için de masraf yaptı. Ancak çiftler anlaşamayınca ayrıldı. Ayrılma kararının ardından iki aile arasında yapılan masrafların karşılanması ve takılan altınların geri verilmesi için tartışma başladı. Olay günü de Mehmet Egül'ün ağabeyi Hacı Egül ile Filiz Geylani'nin ağabeyi Yakup Geylani telefonda görüşerek akraba olduklarını nişan masraflarının ve altınların geri verilmesini istedi. Bunun üzerine iki şahıs telefonda tartıştı. Geylani, Egül'ün nerede olduğunu sorup yüz yüze konuşma isteğinde bulundu. Egül'de Irak'tan Gaziantep'e tır ile mal getirdiğini Adana'da görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine Yakup Geylani yanına kardeşi Ferhat Geylani ile birlikte Antalya'dan, Adana Organize Saniye Bölgesine geldi. Yakup Geylani, Hacı Egül'e "akrabayız bir orta yol bulalım konuşalım" dedi. Hacı Egül bunun üzerine altınların geri verilmesini ve masrafların karşılanmasını istedi. Ancak tartışma çıkınca Egül, bir elinde bıçak bir elinde demir sopa ile Geylani'ye saldırdı. Geylani'nin kafasına demir sopa ile vurup yüzünü de bıçakla kesti. Bunun üzerine kavgaya kardeş Ferhat Geylani'de katıldı. Yakup Geylani yanındaki bıçakla Egül'ü karnından ve boğazından bıçakladı.

Sürücünün ölüm anı kamerada

Egül yere yığılıp kaldı. İki kardeş Egül'ün başında biraz bekledikten sonra olay yerinden lüks ciple ayrıldı. Egül'ün ise boğazı kesildiği için boğazından tutup hayatta kalmaya çalıştı. Ancak kan kaybından hayatını kaybetti. Bu anlar ise olayı gören bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar da polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

20 dakika sonra yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların otoyoldan kaçma ihtimaline karşı hemen harekete geçti. Dedektifleri otoyolun bütün çıkışlarını kapatıp zanlıların da Mersin istikametine doğru gittiklerini tespit etti. Polis zanlılara Mersin otoyolunda yetişti. Ancak zanlılar polisin "dur" ihtarına karşı durmayıp devam etti. Polis bunun üzerine havaya ateş ederek zanlıların aracını durdurup yakaladı. Polis cinayetten sadece 20 dakika sonra yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlılar ifadelerinde Egül'ün kardeşiyle kız kardeşlerinin nişanlandığını ancak bir süre sonra ayrıldıklarını nişanda katılan altın ve yapılan masraflardan dolayı sürekli tartışma çıktığını olay günü de Egül ile konuşmak için geldiklerini ancak onun direkt saldırdığını Yakup Geylani yaralanınca rastgele bıçak salladığını kendisini koruduğunu Egül yaralanınca olay yerinden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE