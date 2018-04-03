Nisan 'Kar'ı Erzurum'u Beyaza Bürüdü

ERZURUM'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Okumak için Batı'dan Erzurum'a gelen gençler ise gördükleri manzara karşısında cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Her şeye rağmen cep telefonlarını çıkaran gençler selfie çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği son sınıf öğrencisi Songül Süne, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Memleketimdeki aileme söylediğimde inanmadılar ben de fotoğraf çekilip gönderdim. Hangi mevsimde yağarsa yağsın kar bu şehre çok yakışıyor" dedi.

- Erzurum