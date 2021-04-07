Nisan hangi burç? Nisan ayı hangi burç? Nisan ayı burç detayları...

Nisan ayına girmemiz ile birlikte "Nisan hangi burç sorusu ile Nisan ayı hangi burç 2021 sorusu araştırılan başlıklar arasında. Astrolojide gökyüzünde yer alan 12 takımyıldızından her birine burç denilir. Nisan, Gregoryen takviminin dördüncü ayıdır, ancak aynı zamanda Baharın sıcaklığının en iyi hissedilebildiği aydır. Peki, Nisan hangi burç? Nisan ayı hangi burç? Nisan ayı burç detayları...

İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek, güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

NİSAN AYI HANGİ BURÇ?

Nisan ayı Boğa Burcu'dur. Boğa burcu (20 Nisan - 20 Mayıs) arasından olan günlerdir.

21 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında doğan bir kişi Koç burcudur.

Nisan, Gregoryen takviminin dördüncü ayıdır, ancak aynı zamanda Baharın sıcaklığının en iyi hissedilebildiği aydır. Nisan ayı, 1 Nisan Şaka Günü'nün aptallığı ve gönülsüzlüğüyle başlıyor, ancak Vergi Günü yaklaşırken ruh hali hızla değişiyor. Uluslararası olarak Nisan da aynı derecede önemlidir. İster Dünya Günü, Güney Afrika'da Özgürlük Günü, ister Buda'nın Doğum Günü olsun, Nisan ayı dünya çapında birçok unutulmaz olayı barındırır.

Nisan ayı ile ilişkilendirilen iki burç Koç ve Boğa burcudur. 1 Nisan - 19 Nisan arasında doğan insanlar Koç burcunun üyeleridir. Koç, doğuştan gelen kararlılığı ve tutkusuyla tanımlanabilir. 20 Nisan - 30 Nisan arasında doğanlar için Boğa burcunda doğarlar. Dünyevi Boğa, gerçekçi, pragmatik ve pratik doğası ile tanınır. Nisan ayında doğanlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıda listelenen burçlara bakın.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa, boğa tarafından temsil edilen bir toprak burcudur. Göksel ruh hayvanları gibi, Taureanlar da yumuşak sesler, yatıştırıcı aromalar ve sulu tatlarla çevrili sakin, pastoral ortamlarda dinlenmenin tadını çıkarır.

Boğa Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif

Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun

Şanslı Sayı: 6

Yönetici Gezegen: Venüs

Karşıt Burç: Akrep

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Gün: Cuma

Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu

Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe

Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos

Metal: Bakır