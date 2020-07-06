Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı ESKİŞEHİR'de yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
06.07.2020 05:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 05:11

Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ESKİŞEHİR'de yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada şarampole devrilen otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, Müzeyyen Küçük ise hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir-Alpu karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Alpu ilçesinde yakınlarının nişan merasimine katılan Küçük ailesi, Galip Küçük'ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobille kent merkezine doğru yola çıktı. Eskişehir'e 5 kilometre kala Galip Küçük yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Oğuzhan Sarıoğlu yönetimindeki 26 NF 546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Ters dönen otomobilin sürücüsü Galip Küçük'ün yanı sıra araçta bulunan Ayfer Küçük, Cevdet Küçük ve Bertan Küçük ile diğer otomobilin sürücüsü Oğuzhan Sarıoğlu yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Galip Küçük, ihbar üzerine gelen jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı.
Galip Küçük'ün kullandığı otomobilde bulunan Müzeyyen Küçük ise olay yerinde hayatını kaybetti. Müzeyyen Küçük'ün cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Eskişehir

Kaynak: DHA

Manşet

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