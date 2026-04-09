Nisan'da kış geri döndü

Erzincan'da etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde yağmur şeklinde etkili olan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde akşam saatlerinden itibaren kara dönüştü. Özellikle ulaşımın sağlandığı ana güzergahlarda kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapatılırken, Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi düştü, yol zemini kayganlaştı. Yolun kapanmasıyla birlikte çok sayıda araç güzergahta bekletildi, bazı sürücüler ise yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle buzlanma ve don riski arttı. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, karla karışık yağmur ve kar yağışının yer yer devam edeceği tahmin ediliyor.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri ise sürücülere zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı