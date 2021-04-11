Nisan'da etkili olan kar Sivas'ı beyaza büründü
Nisan'da etkili olan kar Sivas'ı beyaza büründü Doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşların yardımına vatandaşlar yetişti Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.
Nisan'da etkili olan kar Sivas'ı beyaza büründü
Doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşların yardımına vatandaşlar yetişti
SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. Karla kaplı doğada yem bulamayan kuşların yardımınaysa vatandaşlar yetişti.
İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Sivas'ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Beyaza bürünen tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Sıcak havaların etkisiyle açan çiçeklerse kar kütlesinin altında kaldı. Kar yağışının etkisiyle araçları beyaza bürünen vatandaşlar güne kar temizliği yaparak başladılar. Karlı kaplı doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşları unutmayan esnaf İrfan Işın, kent meydanındaki güvercinleri besledi.
Sivaslılar, Nisan ayında etkili olan kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.
Kar yağışının gün içerisinde de aralıklarla etkisini hissettirmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ