Nisan'da ara tatil ne zaman? MEB takvimi: Yaz tatili ne zaman? Okul ne zaman kapanacak 2022?

Nisan'da ara tatil ne zaman, konusu gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Yaz tatili ne zaman? Okul ne zaman kapanacak 2022?

NİSAN'DA ARA TATİL NE ZAMAN?

Yayınlanan programa göre ikinci dönem ara tatili, 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de alınacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

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