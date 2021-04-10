Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü
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Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel
Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.

Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara büyük bir hayranlık uyandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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