Nisan ayında Türkiye genelinde 43 bin adet konut satışı gerçekleşti
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Nisan ayında Türkiye genelinde 43 bin adet konut satışı gerçekleşti

Nisan ayında Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatı 2.291 TL/m2 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Türkiye genelinde 43 bin adet konut satışı gerçekleşti
18.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:30

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, TÜİK'in açıkladığı 2020 Nisan ayı gayrimenkul verilerini değerlendirdi. TÜİK verilerine göre, Nisan ayında Türkiye genelinde 42 bin 783 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satış adedi bir önceki aya göre yüzde 81, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 56 düşüş göstermiş oldu. Endeksa verilerine göre Nisan ayı sonu itibarı ile ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.291 TL/m2, ortalama metrekare kira 11,85 TL/m2, ortalama konut satış fiyatı 295 bin 539 TL, ortalama kira 1 bin 327 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu.

TÜİK verilerine göre 2020 yılının ilk 4 ayında toplam 383.821 adet konut satışı gerçekleşmiş oldu, bu rakam ile konut satış adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artmış oldu. Nisan ayında 17 bin 88 adet ipotekli konut ve 27 bin 935 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında ipotekli konut satışları toplam satışların yüzde 40'ını, ikinci el konut satışları ise toplam satışların yüzde 65'ini oluşturdu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 azalarak 790 oldu. 2020 yılının ilk 4 ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 11 bin 738 olarak gerçekleşmiş oldu.

Türkiye genelinde Konut metrekare satış fiyatı 2.291 TL/m2

Endeksa verilerine göre, Nisan ayında Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1 artış, geçen sene aynı aya göre ise yüzde 1 düşüş gösterdi. Nisan ayı sonu itibarı ile ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.291 TL/m2, ortalama metrekare kira 11,85 TL/m2, ortalama konut satış fiyatı 295 bin 539 TL, ortalama kira 1 bin 327 TL konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu.

İstanbul'da ortalama konut fiyatı 414 bin 936 TL

Nisan ayında konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 adet ve yüzde 14 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4.500 konut satışı ve %11 pay ile Ankara, 2.533 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi.

En fazla konut satışı gerçekleşen İstanbul'da konut satış fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1, geçen sene aynı aya göre ise yüzde 4 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3.672 TL/m2 oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da ortalama konut fiyatı 414.936 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl. İstanbul'da kiralar ise bir önceki ay ve geçen sene aynı aya göre %1 artış gösterdi, ortalama birim kira 15,62 TL/m2, ortalama kira 1.596 TL.

Ankara'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.832 TL/m2

Ankara'da ise konut satış ve kira fiyatları Nisan ayında bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı fakat satış fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 2, kiralar ise yüzde 6 artış gösterdi. Ankara'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.832 TL/m2, ortalama metrekare kira 10,25 TL/m2, ortalama konut satış fiyatı 238.160 TL, ortalama kira 1.230 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 16 yıl.

İzmir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.008 TL/m2

İzmir'de ise konut satış ve kira fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterirken, geçen sene aynı aya göre satış fiyatı yüzde 6, kira bedeli ise yüzde 8 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre İzmir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.008 TL/m2, ortalama metrekare kira 13,87 TL/m2, ortalama konut satış fiyatı 369 bin 984 TL, ortalama kira 1.526 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl.

Gayrimenkul sektörü 2020 yılına çok iyi başladı

TÜİK Nisan verilerini değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, salgının etkilerinin Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart'tan itibaren konut satış adetlerinde düşüş olduğunu gözlemlediklerini belirterek,"TÜİK Nisan ayı rakamlarına baktığımızda rakamsal olarak da bu düşüşü görüyoruz. 2020 yılının ilk 4 ayını değerlendirdiğimizde salgına rağmen geçen seneye göre yüzde 9 yüksek olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul sektörü 2020 yılına çok iyi başladı, salgının etkilerinden dolayı Nisan ayındaki düşüş zaten beklenmekteydi. Salgın etkileri geçtikten sonra biriken taleplerin de etkisiyle sektörün kısa sürede toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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