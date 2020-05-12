Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.

Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.

Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9'u otobüsü tercih etti

Araç sayıları 27-30 Nisan'da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu

-Toplu taşıma yolculuk sayısı da bir ayda yüzde 9 yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da Covit-19 vakalarının görülmeye başlamasının ardından, Mart ayı sonunda azalma gösteren sokağa çıkan kişi sayısında Nisan ayının son haftasında, Mart ayı sonuna göre yüzde 30,4 artış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, kentte Nisan ayına ilişkin ulaşım rakamlarını değerlendirdi. Ortalama nüfusun yüzde 20,9'unun sokağa çıktığı İstanbul'da, toplu taşıma yolculuk sayısı da bir ayda yüzde 9 yükseldi. Toplu taşımada en fazla otobüs tercih edilirken, trafikte en yoğun saat, 17.00 oldu. İki yaka arası geçişler yüzde 30,9 azalırken, en yoğun geçiş 30 Nisan'da yaşandı. Trafik yoğunluk indeksi 10'a düşerken, ana güzergahlardaki ortalama hızda yüzde 13 artış kaydedildi.

Mart ayının son haftasında, İstanbul'da nüfusun yüzde 16,1'i (2 milyon 493 bin 245) sokağa çıktı. Bu oran, Nisan ayının son haftasında yüzde 30,4 artarak yüzde 20,9'a (3 milyon 251bin 140) yükseldi.

Toplu taşımada, bir ayda yüzde 9 artış

31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk sayısı, 1 milyon 24 bin 248 iken, 30 Nisan'da, yüzde 9'luk bir artışla 1 milyon 116 bin 565'e çıktı. 6-10 Nisan tarihlerinde 902 bin 34; 20-24 Nisan arasında ise 733 bin 573 yolculuk yapıldı.

60 yaş üstü yolculuk yüzde 53 arttı.

60 yaş üstü, 06-10 Nisan tarihleri arasında, 24 bin 36; 30 Nisan'da yüzde 53 artışla 36 bin 740 yolculuk gerçekleştirdi. 60 yaş üstünün tüm yolculuklardaki payı, belirtilen tarihlerde, yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıktı. Engelli vatandaşlar da ise yüzde 4'ten yüzde 4,2'e yükseldi.

En fazla otobüs tercih edildi

Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9'u otobüs, yüzde 24,4'ü metro ve tramvay, yüzde 12,4'ü Metrobüs, yüzde 5,6'sı Marmaray, yüzde 1,8'i ise denizyolunu kullandı.

Araç geçişinde üç haftada yüzde 35 artış

Mart ayında, hafta içi ana arterler üzerinden geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 73 iken, Nisan ayında bin 487'ye düştü. Araç sayıları 6-10 Nisan'da bin 278; 27-30 Nisan'da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu.

En yoğun saat, 17.00

Nisan ayında, araç hareketliliğinin yoğun olduğu zaman aralığı 16.00 ile 18.00; en yoğun saat 17.00 olarak kaydedildi. Sokağa çıkma yasaklarından bir gün önce ise 18.00 oldu.

Kaynak: İHA