Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.

Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.
12.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:48

Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.

Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9'u otobüsü tercih etti

Araç sayıları 27-30 Nisan'da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu

-Toplu taşıma yolculuk sayısı da bir ayda yüzde 9 yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da Covit-19 vakalarının görülmeye başlamasının ardından, Mart ayı sonunda azalma gösteren sokağa çıkan kişi sayısında Nisan ayının son haftasında, Mart ayı sonuna göre yüzde 30,4 artış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, kentte Nisan ayına ilişkin ulaşım rakamlarını değerlendirdi. Ortalama nüfusun yüzde 20,9'unun sokağa çıktığı İstanbul'da, toplu taşıma yolculuk sayısı da bir ayda yüzde 9 yükseldi. Toplu taşımada en fazla otobüs tercih edilirken, trafikte en yoğun saat, 17.00 oldu. İki yaka arası geçişler yüzde 30,9 azalırken, en yoğun geçiş 30 Nisan'da yaşandı. Trafik yoğunluk indeksi 10'a düşerken, ana güzergahlardaki ortalama hızda yüzde 13 artış kaydedildi.

Mart ayının son haftasında, İstanbul'da nüfusun yüzde 16,1'i (2 milyon 493 bin 245) sokağa çıktı. Bu oran, Nisan ayının son haftasında yüzde 30,4 artarak yüzde 20,9'a (3 milyon 251bin 140) yükseldi.

Toplu taşımada, bir ayda yüzde 9 artış

31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk sayısı, 1 milyon 24 bin 248 iken, 30 Nisan'da, yüzde 9'luk bir artışla 1 milyon 116 bin 565'e çıktı. 6-10 Nisan tarihlerinde 902 bin 34; 20-24 Nisan arasında ise 733 bin 573 yolculuk yapıldı.

60 yaş üstü yolculuk yüzde 53 arttı.

60 yaş üstü, 06-10 Nisan tarihleri arasında, 24 bin 36; 30 Nisan'da yüzde 53 artışla 36 bin 740 yolculuk gerçekleştirdi. 60 yaş üstünün tüm yolculuklardaki payı, belirtilen tarihlerde, yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıktı. Engelli vatandaşlar da ise yüzde 4'ten yüzde 4,2'e yükseldi.

En fazla otobüs tercih edildi

Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9'u otobüs, yüzde 24,4'ü metro ve tramvay, yüzde 12,4'ü Metrobüs, yüzde 5,6'sı Marmaray, yüzde 1,8'i ise denizyolunu kullandı.

Araç geçişinde üç haftada yüzde 35 artış

Mart ayında, hafta içi ana arterler üzerinden geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 73 iken, Nisan ayında bin 487'ye düştü. Araç sayıları 6-10 Nisan'da bin 278; 27-30 Nisan'da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu.

En yoğun saat, 17.00

Nisan ayında, araç hareketliliğinin yoğun olduğu zaman aralığı 16.00 ile 18.00; en yoğun saat 17.00 olarak kaydedildi. Sokağa çıkma yasaklarından bir gün önce ise 18.00 oldu.

Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Donald Trump Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Nisan ayında sokağa çıkan kişi sayısında yüzde 30,4 artış kaydedildi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:21:48. #1.14#
title