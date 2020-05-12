Nisan ayında siyasette en çok ne konuşuldu? Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayının siyaset gündemi açıklandı.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayının siyaset gündemi açıklandı. Yapılan araştırmaya göre, tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi, ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı.Türkiye salgının yayılmaması adına önlemler aldı. Önce 65 yaş üzeri daha sonra 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağından sonra, belirlenen günlerde tüm yaş gruplarına sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.Sokağa çıkma kısıtlaması ay boyunca 239 bin 804 habere yansıyarak Nisan ayının en çok konuşulan konusu oldu.

23 NİSAN ÇOK SAYIDA HABERE KONU OLDU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümünü "Evde kal" çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Türkiye'nin dört bir yanında evlerde kutlanan 23 Nisan ay boyunca 114 bin 902 habere konu oldu.

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçtiğimiz ay ilgi sosyal medyadan yoğun oldu. İstifayla ilgili 7 ayrı başlık açıldı ve çok sayıda kullanıcı Soylu'yu istifadan vazgeçirmek için destek mesajı yazdı. Bunlar arasında ünlü isimler de yer aldı. İletişim Başkanlığı ise istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Ay boyunca 42 bin 645 habere yansıyan Süleyman Soylu, Nisan ayında en çok konuşulan siyasi isimlerden oldu.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN İLK ETABI AÇILDI

Şehir hastanelerinden, 789 bin metrekare arsa ve 1 milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen hastane koronavirüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı vantilatörlerle donatılan A ve D blokları ile hizmete girdi. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Nisan ayı boyunca toplam 11 bin 989 haberde yer aldı.

Kaynak: DHA