Nisan ayında kurulu güçte artış 307 MW olurken, 26 bin 040 GWh üretim artışı oldu
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Nisan ayında kurulu güçte artış 307 MW olurken, 26 bin 040 GWh üretim artışı oldu

Nisan ayında kurulu güçte artış 307 MW olurken, 26 bin 040 GWh üretim artışı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nisan ayında kurulu güçte artış 307 MW ile 97 bin 377 MW olurken, elektrik üretimi aylık 26 bin 40 GWh artışla 105 bin 480 GWh oldu.

Nisan ayında kurulu güçte artış 307 MW ile 97 bin 377 MW olurken, elektrik üretimi aylık 26 bin 40 GWh artışla 105 bin 480 GWh oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından "Enerjik Nisan" başlığıyla Nisan ayına ait elektrik üretim ve kurulu güç bilgilerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre, yüzde 55,4'ü yerli ve yenilebilir olan elektrik üretimi aylık 26 bin 40 GWh artışla 105 bin 480 olarak kaydedildi. Söz konusu elektrik üretiminin yüzde 27,3'ü doğal gazdan, yüzde 21,4'ü hidrolikten ve yüzde 17,8'i ithal kömürden meydana geldi.

Paylaşıma göre, yüzde 64,1'i yerli ve yenilebilir olan kurulu güç aylık 307 MW artışla 97 bin 377 MW olarak kaydedildi. Söz konusu kurulu gücün yüzde 32,2'si hidrolikten, yüzde 26,4'ü doğal gazdan ve yüzde 11,6'sı ithal kömürden meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nisan ayında kurulu güçte artış 307 MW olurken, 26 bin 040 GWh üretim artışı oldu - Haberler Ekonomi
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