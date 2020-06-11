Nisan ayında konaklama tesisleri doluluk oranı, yüzde 7,7 oldu Alınan Covid 19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılması hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin turizm dengelerini önemli ölçüde değiştirdi.

Nisan ayında, İstanbul'da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,9 azalırken, doluluk oranları yüzde 7,7'ye düştü. Odabaşı elde edilen gelir 7,9; ortalama günlük oda fiyatı 50,7 Avro oldu. İstanbul'a gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 99,9 azaldı. Nisan ayında İstanbul'a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 925 kişi olurken, denizyolu üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 35 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri Turizm Bülteni Haziran 2020 sayısında ele aldı. Neredeyse tüm dünyada, Covid 19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılmasından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Yapılan istatistiki değerlendirmeler, İstanbul ve Türkiye turizminin de ciddi kayıplara uğradığını ortaya koydu.

Konaklama tesislerine geliş sayısı bir yılda yüzde 88,9 azaldı.

Nisan 2020'de, İstanbul'da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9, bir önceki aya göre ise yüzde 74,1 azalarak 146 bin olarak gerçekleşti. Nisan 2019'da, İstanbul'da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 65 iken, Nisan 2020'de bu oran yüzde 48'e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Nisan ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 azalarak, 377 bin 544 olarak gerçekleşti.

Konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 7,7 olarak belirlendi.

Otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,2 azalarak, yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşti.Mart 2020'de ise yüzde 24,3 oranında doluluk gözlenmişti. Nisan ayında, ortalama kalış süresi, bakanlık belgeli konaklama tesislerinde 2,9; belediye belgeli konaklama tesislerinde ise 2,1 gün olarak belirlendi.

Nisan ayında, İstanbul'da odabaşı elde edilen gelir 7,9 Avro oldu.

Ortalama günlük oda fiyatı kur etkisi sonucunda bir önceki yıl Nisan ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50,7 Avro olarak gerçekleşti. Toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 89,8 azalarak 7,92 Avro oldu.

Nisan ayında turist sayısı bir yılda yüzde 99,9 azaldı.

Alınan Covid-19 tedbirleri nedeniyle, Nisan ayında İstanbul'a gelen turist sayısı, bir önceki aya göre yüzde 99,7 azalarak 960 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ise İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 99,9 düştü. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 96,6 azalarak 24 bin olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,3 azaldı.

Havayolu ile 925, denizyolu ile 35 yabancı ziyaretçi geldi

İstanbul'a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı, önceki aya göre 370 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 milyon kişi azaldı. Denizyolu ile gelen yolcu sayısında ise bir önceki aya göre bin 300, bir önceki yıla göre 3 bin kişi düşüş kaydedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yabancı ziyaretçi gelmezken, en çok ziyaretçi alan havalimanı, 669 kişi ile İstanbul Havalimanı oldu. Tuzla Limanı ise İstanbul'a Nisan ayında denizyolu ile gelen 35 yabancı ziyaretçiden 14'ünü ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu.

Nisan ayında 12 bin Türk vatandaşı İstanbul'dan yurtdışına çıktı.

Sınır kapılarına göre bakıldığında, Nisan ayında,12 bin 901 vatandaş yurtdışından geldi. Bunların 11 bin 363'ü havayolu, bin 533'ü denizyolu ile geliş yaptı. 10 bin 951 vatandaş havayolu ile bin 295 vatandaş denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

Mayıs ayında İstanbul'da havaalanlarının yolcu trafiği yüzde 99,7 azaldı.

İstanbul'a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Mayıs 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,7; bir önceki aya göre ise yüzde 22,6 azalarak 25 bin olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 5 binini iç hatlar, 20 binini dış hatlar yolcuları oluşturdu.

Yük trafiği bir yılda yüzde 30,4 azaldı

Kargo, bagaj ve postalardan oluşan yük trafiği, Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 7,4 arttı. Dış hatlarda, 92 bin 293 ton, iç hatlarda 388 ton yük trafiği gerçekleşti. Yük trafiğinde bir önceki aya göre iç hatlarda yüzde 164, dış hatlarda yüzde 7 artış; bir önceki yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 98, dış hatlarda ise yüzde 20 azalış gerçekleşti. Mayıs ayında, Atatürk Havalimanı, 84 bin 354 ton ile en çok yük trafiğine sahip havalimanı oldu.

Turizm Bülteni, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verileri derlenerek hazırlandı.

Kaynak: Bültenler