Nisan ayında konaklama tesisleri doluluk oranı, yüzde 7,7 oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nisan ayında konaklama tesisleri doluluk oranı, yüzde 7,7 oldu

Alınan Covid 19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılması hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin turizm dengelerini önemli ölçüde değiştirdi.

Nisan ayında konaklama tesisleri doluluk oranı, yüzde 7,7 oldu
11.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:07

Nisan ayında, İstanbul'da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,9 azalırken, doluluk oranları yüzde 7,7'ye düştü. Odabaşı elde edilen gelir 7,9; ortalama günlük oda fiyatı 50,7 Avro oldu. İstanbul'a gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 99,9 azaldı. Nisan ayında İstanbul'a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 925 kişi olurken, denizyolu üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 35 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri Turizm Bülteni Haziran 2020 sayısında ele aldı. Neredeyse tüm dünyada, Covid 19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılmasından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Yapılan istatistiki değerlendirmeler, İstanbul ve Türkiye turizminin de ciddi kayıplara uğradığını ortaya koydu.

Konaklama tesislerine geliş sayısı bir yılda yüzde 88,9 azaldı.

Nisan 2020'de, İstanbul'da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9, bir önceki aya göre ise yüzde 74,1 azalarak 146 bin olarak gerçekleşti. Nisan 2019'da, İstanbul'da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 65 iken, Nisan 2020'de bu oran yüzde 48'e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Nisan ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 azalarak, 377 bin 544 olarak gerçekleşti.

Konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 7,7 olarak belirlendi.

Otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,2 azalarak, yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşti.Mart 2020'de ise yüzde 24,3 oranında doluluk gözlenmişti. Nisan ayında, ortalama kalış süresi, bakanlık belgeli konaklama tesislerinde 2,9; belediye belgeli konaklama tesislerinde ise 2,1 gün olarak belirlendi.

Nisan ayında, İstanbul'da odabaşı elde edilen gelir 7,9 Avro oldu.

Ortalama günlük oda fiyatı kur etkisi sonucunda bir önceki yıl Nisan ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50,7 Avro olarak gerçekleşti. Toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 89,8 azalarak 7,92 Avro oldu.

Nisan ayında turist sayısı bir yılda yüzde 99,9 azaldı.

Alınan Covid-19 tedbirleri nedeniyle, Nisan ayında İstanbul'a gelen turist sayısı, bir önceki aya göre yüzde 99,7 azalarak 960 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ise İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 99,9 düştü. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 96,6 azalarak 24 bin olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,3 azaldı.

Havayolu ile 925, denizyolu ile 35 yabancı ziyaretçi geldi

İstanbul'a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı, önceki aya göre 370 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 milyon kişi azaldı. Denizyolu ile gelen yolcu sayısında ise bir önceki aya göre bin 300, bir önceki yıla göre 3 bin kişi düşüş kaydedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yabancı ziyaretçi gelmezken, en çok ziyaretçi alan havalimanı, 669 kişi ile İstanbul Havalimanı oldu. Tuzla Limanı ise İstanbul'a Nisan ayında denizyolu ile gelen 35 yabancı ziyaretçiden 14'ünü ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu.

Nisan ayında 12 bin Türk vatandaşı İstanbul'dan yurtdışına çıktı.

Sınır kapılarına göre bakıldığında, Nisan ayında,12 bin 901 vatandaş yurtdışından geldi. Bunların 11 bin 363'ü havayolu, bin 533'ü denizyolu ile geliş yaptı. 10 bin 951 vatandaş havayolu ile bin 295 vatandaş denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

Mayıs ayında İstanbul'da havaalanlarının yolcu trafiği yüzde 99,7 azaldı.

İstanbul'a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Mayıs 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,7; bir önceki aya göre ise yüzde 22,6 azalarak 25 bin olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 5 binini iç hatlar, 20 binini dış hatlar yolcuları oluşturdu.

Yük trafiği bir yılda yüzde 30,4 azaldı

Kargo, bagaj ve postalardan oluşan yük trafiği, Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 7,4 arttı. Dış hatlarda, 92 bin 293 ton, iç hatlarda 388 ton yük trafiği gerçekleşti. Yük trafiğinde bir önceki aya göre iç hatlarda yüzde 164, dış hatlarda yüzde 7 artış; bir önceki yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 98, dış hatlarda ise yüzde 20 azalış gerçekleşti. Mayıs ayında, Atatürk Havalimanı, 84 bin 354 ton ile en çok yük trafiğine sahip havalimanı oldu.

Turizm Bülteni, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verileri derlenerek hazırlandı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Leyla Güven Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı İrem Derici Hande Erçel Mariah Carey
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Nisan ayında konaklama tesisleri doluluk oranı, yüzde 7,7 oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:09:24. #1.14#
title