Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
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Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Haberler | Güncel

Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor Nisan ayında Karaman'a yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor

KARAMAN - Nisan ayında Karaman'a yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Karaman-Mersin Karayolunun Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Yolda yaşanan tipi ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye düştüğü belirtilirken, Karaman'dan Mersin'e gidecek olan tır ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor. Yolcu otobüsleri Karaman Şehirlerarası Terminalde tırlar ise yakıt istasyonlarında bekletiliyor. Karayolları ekipleri de yolu açık tutabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde de belediye ekipleri kar kürüme çalışması ile köprülü kavşaklarda tuzlama çalışmaları yapıyor. Kaldırımlardaki çiçek açan bazı ağaçların ise karın ağırlığına dayanamayarak yan yattığı görüldü.

"Kışın yağmayan kar, nisan ayında yağıyor"

İş yerinin önündeki karları temizleyen esnaf Abdullah Uluer, "Kışın yağmayan kar, nisan ayında yağıyor. Bu bir nimet. Allah ne verirse iyisini verir. Buna da şükür" diye konuştu.

Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor
Nisan ayında Karaman'a yağan kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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