Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü
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Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Güncel

Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü Ekipler, yol yapımı için gitti, kar temizliği yaptı Baharın beklendiği Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde Nisan ayında kar yağınca hem çevredeki yerleşim yerlerinde hem de çalışma için bölgeye giden Bağlar ilçe belediyesi ekipleri şaşırdı.

Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü

Ekipler, yol yapımı için gitti, kar temizliği yaptı

DİYARBAKIR - Baharın beklendiği Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde Nisan ayında kar yağınca hem çevredeki yerleşim yerlerinde hem de çalışma için bölgeye giden Bağlar ilçe belediyesi ekipleri şaşırdı.

Bazı yerleşim yerlerine yeni yol kazandırmak ve mevcut yolların eksiklerini gidermek üzere sabah saatlerinde bölgeye hareket eden Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aniden bastıran kar ile karşılaşınca ilk iş olarak kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Yıllar sonra ilk kez bu dönemde bölgede kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, kar yağışına bağlı olarak meydana gelen soğuk havanın da yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yaz ve kış demeden yılın her döneminde çevredeki yerleşim yerlerine ulaşım hizmeti götüren ekipler bu durumu cep telefonu ile çekti. ölümsüzleştirdi.

Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü
Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü
Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü
Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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