Nisan ayında kar sürprizi
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Nisan ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

Nisan ayında kar sürprizi Kent merkezi beyaza bürünürken, Bahçesaray'da okullar tatil edildi Van'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, Bahçesaray ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir günlük tatil edildi.

NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı
NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı

Nisan ayında kar sürprizi

Kent merkezi beyaza bürünürken, Bahçesaray'da okullar tatil edildi

VAN - Van'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, Bahçesaray ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir günlük tatil edildi.

Van'da dün geceden bu yana etkili olan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Ramazan ayının ilk günü vatandaşlar kar yağışıyla uyanmanın şaşkınlığını yaşarken, yağışların akşam saatlerinde kadar sürmesi bekleniliyor.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edilirken, kar kalınlığının ise 20 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Nisan ayında kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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