Nisan Ayında Kar Etkili Oldu

- Ardahan'ın Çıldır İlçesinde kar yağışı

Yağan kardan görüntü

Bir vatandaşın konuşması

Karın yağmasıyla beyazlaşan yerler ARDAHAN - Ardahan'da gece başlayan, aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezleri ile yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de aralıklarla yağan kar, özellikle Çıldır'da etkili oldu.

Yoğun karın ardından ilçenin tamamında kıştan kalan manzaralar yaşandı.

Meteoroloji Ardahan Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışının aralıklarla gün boyunca süreceği bildirildi.