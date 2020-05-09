HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu

Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu
09.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:24

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, nisan ayında, korona günlerinde internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, nisan ayında, korona günlerinde internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana evde zaman geçiriyor. Dijital dünya üzerinden eğitim ve işler organize ediliyor.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Türkiye'nin korona günlerinde nisan ayı internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Çalmuk, şunları kaydetti:

"Korona süreci ile birlikte fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler asgari düzeye çekildi. Verilere göre, ocak ayından bu yana internet üzerinden 11,5 milyon ürün satıldı. Nisan ayında en fazla talep edilen ürünler, kutu oyunları, dikkat güçlendirme setleri, yetişkinler için boyama (mandala) kitapları, çay, bulaşık deterjanı, Netflix üyeliği, ateş ölçer, eğitsel oyuncaklar, antibakteriyel sabunlar ve tuvalet kağıdı olmuştur."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ekonomi
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Ekonomi
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Ekonomi
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek Ekonomi
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Ekonomi
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Ekonomi
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Safiye Soyman Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Utku Yuvakuran Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Avrupa Ak Parti Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 18:40:20. #1.15#
title