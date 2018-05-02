Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan Ürün Kadın Elbisesi Oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, piyasalarda fiyatı en çok artan ürün yüzde 32.98 artışla kadın elbisesi olurken, en çok düşen ürün ise yüzde 36.71 ile bezelye oldu.

İTO verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar da yüzde 1.94 arttı. İTO'nun Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan ayında yıllık bazda yüzde 10.23 ve 12 aylık ortalamalara göre yıllık yüzde 9.44 yükseldi.

2018 Nisan ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları kadın giyimi grubunda yer alan elbise, yüzde 32.98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 31.59 ile kadın bluzu, yüzde 28.55 ile kadın etek, yüzde 27.93 ile kadın ayakkabı ve yüzde 25.73 ile kadın çantası oldu.

2018 Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bezelye, yüzde 36.71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 32.08 ile taze fasulye, yüzde 24.63 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 21.83 ile ütü ile yine gıda harcamaları grubunda fiyatı yüzde 18.20 düşen salatalık oldu. (Tablo) - İstanbul