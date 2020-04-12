Nisan ayında 7 metre karla mücadele
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Çavuştepe, Muş, Yerel

Nisan ayında 7 metre karla mücadele

Nisan ayında 7 metre karla mücadele 2 bin 700 rakımlı bölgede fırtına ve tipi nedeniyle biriken kar kalınlığı 7 metreye ulaşıyor Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezra halkının alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunda 7 metreyi bulan karla mücadele çalışması başlatıldı.

12.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:34
Nisan ayında 7 metre karla mücadele

Nisan ayında 7 metre karla mücadele

2 bin 700 rakımlı bölgede fırtına ve tipi nedeniyle biriken kar kalınlığı 7 metreye ulaşıyor

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezra halkının alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunda 7 metreyi bulan karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kentte kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışması başlatıldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede fırtına ve tipi nedeniyle biriken kar kalınlığı 7 metreye ulaşıyor. Zorlu yol açma çalışması yürüten ekipler, 3 iş makinesi ile karla kaplı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Üçevler grup köy yolunda 9 köy ve 22 mezranın bulunduğunu belirterek, bu köylere kış mevsiminde Derecik köyü güzergahından yol verdiklerini söyledi. Çavuştepe mevkiindeki yolun en yakın mesafede olduğunu kaydeden Yentür, "2 bin 400 metre mesafesindeyiz şu anda. Zirvemiz 2 bin 600 metre mesafededir. Buradan Üçevler köyüne 22 kilometrelik bir mesafe var. Vatandaşlarımız kışın diğer güzergahlardan gidip gelmektedirler. Biz, bu kısa güzergahı ise bahar ayında açıyoruz. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde Üçevler'e ulaşmış olacağız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden şu anda yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan çıkararak, vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmaktadırlar" dedi.

Nisan ayında 7 metre karla mücadele

Kaynak: İHA

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