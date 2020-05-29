Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,9'unu otomobil, %28,3'ünü motosiklet, %11,1'ini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %2,6'sını kamyon, %0,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %44,3 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otomobilde %54,6, kamyonette %54,1, otobüste %50,1, traktörde %30,0, kamyonda %28,5, özel amaçlı taşıtlarda %24,1 ve motosiklette %5,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %26,1 azaldı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %19,1 ve kamyonda %5,3 artarken,özel amaçlı taşıtlar %65,3, otomobil %34,3, kamyonet %28,0, motosiklet %17,4, otobüs %15,9, minibüs %9,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 348 bin 678 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,5'ini otomobil, %16,7'sini kamyonet, %7,5'ini motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,7'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,3'ü Fiat, %11,8'i Volkswagen, %9,9'u Renault, %9,4'ü Peugeot, %8,0'ı Opel, %6,9'u Ford, %4,8'i BMW, %4,5'i Mercedes-Benz, %4,0'ı Citroen,%3,7'si Dacia, %3,5'i Hyundai, %3,1'i Audi, %2,4'ü Seat, %1,9'u Toyota, %1,7'si Skoda, %1,6'sı Honda, %1,6'sı Volvo, %1,5'i Kia, %0,9'u Jeep, %0,9'u Nissan ve %4,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %21,7 artarak 259 bin 918 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %77,1 azalarak 16 bin 136 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 243 bin 782 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,9'u dizel yakıtlıdır

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %45,9'u dizel, %44,2'si benzin, %6,8'i LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 661 bin 25 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Ocak-Nisan döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %31,0'ı 1401-1500, %27,9'u 1501-1600,%20,3'ü 1300 ve altı, %14,3'ü 1301-1400, %5,5'i 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 83 bin 223'ü beyaz renklidir

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %51,7'si beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah, %6,6'sı kırmızı, %6,4'ü mavi, %1,7'si turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,8'i sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerdedir.

Kaynak: Bültenler