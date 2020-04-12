Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele Van'da kar kalınlığının yer yer 6-7 metre olduğu bölgede yol açma çalışması devam ediyor Karayolları 11.

Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele Van'da kar kalınlığının yer yer 6-7 metre olduğu bölgede yol açma çalışması devam ediyor VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bahcesaray'ı Van'a bağlayan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yer yer 6-7 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek yol açma çalışmalarına devam ediyor. Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günüde devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 42 kişi hayatını kaybetmisti. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, elverişsiz hava koşulları nedeni ile ara verilen yol açma çalışmalarına yaklaşık 47 gün sonra başlanmıştı. Ekipler, 20 günden buyana 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yer yer 6-7 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek yol çalışmalarına devam ediyor. Yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, zaman zaman düşen çığları da temizleyerek yavaş yavaş ilerliyor. Kaynak: İHA