Nisan ayına karla uyandılar Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışı Vatandaşlardan Hatip Oral ile röportaj Nisan ayına karla uyandılarBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti.

Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışı Vatandaşlardan Hatip Oral ile röportaj Nisan ayına karla uyandılar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti. Kaynak: AA