Nisan Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (3)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli." dedi.

TİM Başkanı Büyükekşi, 2018'in nisan ayına ilişkin ihracat verilerini, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası'nda açıkladı.

TİM Başkanvekilleri Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Tahsin Öztiryaki, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer ile Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Usluoğlu'nun da katıldığı toplantıda verilere ilişkin değerlendirme yapan Büyükekşi, son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Büyükekşi, yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İhracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli. Miktar bazında bakıldığında ihracat Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton oldu. Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak, nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle avro-dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili.

İhracatçılar olarak 2018'i 'Rekorlar Yılı' ilan ettik. Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı."

TİM olarak bu konuda bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Büyükekşi, özellikle ara malı ithalatı konusunda yerli alternatifler geliştirebilmek için mesai harcadıklarını anlattı.

Büyükekşi, geçtiğimiz ay 19 firmaya 23 proje için belge verildiğini anımsatarak, böylece, hem ihracatın artacağını, hem de ilgili ürünlerdeki ithalatın azalacağını, bu sayede, cari açığa 19 milyar dolarlık bir katkı oluşacağını söyledi.

İhracatın, Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelmesi için ayrıca bir takım çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Büyükekşi, "Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırda ihracat yapan firmalarımız bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını artırıyor. Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda, kendilerine hem maddi destekler veriyor hem de danışmanlık sağlıyoruz. Diğer taraftan, girişimciliğe ilişkin çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. İhracata dönüşebilecek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımıza katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belirsizlik ortamı tereddütlere yol açıyor"

Mehmet Büyükekşi konuşmasında 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere de değindi. Seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirten Büyükekşi, "İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor." dedi.

Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız verileceğine dikkati çeken Büyükekşi, ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddesi haline getireceklerini, yatırım, ihracat ve istihdam olanakları ile 2023 hedeflerine ulaşılacağını dile getirdi.

TİM Başkanı Büyükekşi, nisan ayında 60 ihracatçı birliğinde seçimlerin yapıldığını, bayrağı devralan isimlerin çok daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayında TİM yönetimi olarak ihracat ailesinde daha fazla kadına yer verilmesi için çağrı yapmıştık. Seçim sonuçları, bu yönde de çok olumlu neticeler ortaya koydu. 60 birliğimizde önceki dönemde hiç kadın başkanımız yok iken bu dönemde 3 kadın başkanımız bu yolda bizlerle birlikte yürüyecek. Yine, birliklerimizin yönetim ve denetim kurullarında 35 olan kadın sayısı 49'a çıktı. İhracatımıza kadın eli değdikçe, kadın girişimcilerimizin Birliklerimizdeki temsili arttıkça, daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

"Kayseri, Kazakistan, Tunus ve Romanya'ya özel önem versin"

Rakamların açıklandığı Kayseri ilinden de bahseden Büyükekşi, Kayseri'nin 2017 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan 12'inci il olduğunu dile getirdi.

Şehrin geçen yıl ihracatını yüzde 41 artırdığına dikkat çeken Büyükekşi, "Kayseri, geçtiğimiz yıl 184 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığı ülke Irak. Ancak listenin devamında Almanya, Belçika, İtalya gibi AB ülkeleri yer alıyor. TİM olarak, illerimizin hangi ülkelere yönelebileceklerine dair bir araştırma yaptık. Kayseri ilimizin ihraç ettiği temel ürünleri göz önüne alırsak, ürün gamının en çok benzeştiği ülkeler Kazakistan, Tunus ve Romanya. Dolayısıyla, Kayserili firmalarımızı bu ülkelere özel önem vermeye çağırıyoruz. Özellikle Kazakistan'da elektrik ve elektronik ürünler, Romanya'da çelik, Tunus'ta ise mobilya sektörlerimiz önemli başarılara imza atabilir." diye konuştu.

(Bitti)