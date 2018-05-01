Nisan Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (2)

Otomotiv endüstrisi, nisan ayı ihracatında da birinci sırada yer alırken, sektörün nisan ayı ihracatı 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün nisan ayı ihracatı, 2,9 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.

AB'ye ihracat yüzde 24 arttı

Verilere göre, nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın artarken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 23,3, İngiltere'ye yüzde 16,1, İtalya'ya yüzde 15,7, Fransa'ya yüzde 41,5 ve İspanya'ya yüzde 34,4 ihracat artışı yaşandı.

En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya'da gerçekleşti. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13,6 artarken, Orta Doğu'da yüzde 11,5, Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 6,2 düşüş yaşandı. Nisan ayında AB'nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.

İlk 10'da en yüksek ihracat artışı yüzde 39,1 ile Manisa'dan geldi

İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi.

İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan ilk 5 il olarak sıralanırken, ilk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2017 ve bu yılın nisan ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) I. TARIM 1.609.031 1.786.553 11 13,2 20.449.889 21.947.525 7,3 13,6 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.075.724 1.159.226 7,8 8,6 14.269.546 14.865.950 4,2 9,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 523.430 534.896 2,2 3,9 6.458.904 6.361.747 -1,5 3,9 Yaş Meyve ve Sebze 119.339 149.623 25,4 1,1 2.034.230 2.390.477 17,5 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 106.738 128.738 20,6 1 1.345.650 1.493.714 11 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 97.130 103.198 6,2 0,8 1.294.857 1.317.013 1,7 0,8 Fındık ve Mamulleri 136.967 148.376 8,3 1,1 1.964.531 1.815.610 -7,6 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 27.551 28.815 4,6 0,2 243.378 407.225 67,3 0,3 Tütün 54.475 53.879 -1,1 0,4 849.483 982.471 15,7 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 10.095 11.701 15,9 0,1 78.512 97.693 24,4 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 163.335 214.292 31,2 1,6 2.009.260 2.399.597 19,4 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 163.335 214.292 31,2 1,6 2.009.260 2.399.597 19,4 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 369.972 413.035 11,6 3 4.171.083 4.681.978 12,2 2,9 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 369.972 413.035 11,6 3 4.171.083 4.681.978 12,2 2,9 II. SANAYİ 9.721.268 11.392.501 17,2 84,1 111.263.854 127.224.608 14,3 79 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 953.834 1.047.886 9,9 7,7 11.280.916 12.205.244 8,2 7,6 Tekstil ve Hammaddeleri 657.579 707.128 7,5 5,2 7.906.908 8.330.184 5,4 5,2 Deri ve Deri Mamulleri 120.139 149.870 24,7 1,1 1.423.879 1.631.032 14,5 1 Halı 176.115 190.889 8,4 1,4 1.950.128 2.244.029 15,1 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.214.842 1.347.160 10,9 9,9 14.688.098 16.247.449 10,6 10,1 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.214.842 1.347.160 10,9 9,9 14.688.098 16.247.449 10,6 10,1 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.552.592 8.997.456 19,1 66,4 85.294.840 98.771.915 15,8 61,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.345.666 1.470.104 9,2 10,9 16.592.232 17.618.049 6,2 10,9 Otomotiv Endüstrisi 2.293.524 2.903.216 26,6 21,4 25.593.093 30.364.814 18,6 18,9 Gemi ve Yat 72.460 42.638 -41,2 0,3 1.069.294 1.188.027 11,1 0,7 Elektrik Elektronik ve Hizmet 787.570 950.320 20,7 7 9.755.348 11.127.758 14,1 6,9 Makine ve Aksamları 484.508 604.963 24,9 4,5 5.344.732 6.560.521 22,7 4,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 546.671 698.338 27,7 5,2 6.091.531 7.370.680 21 4,6 Çelik 995.621 1.145.619 15,1 8,5 10.218.155 12.195.266 19,3 7,6 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 222.371 258.590 16,3 1,9 2.579.271 2.817.680 9,2 1,7 Mücevher 346.670 356.264 2,8 2,6 2.809.492 3.369.336 19,9 2,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 137.727 190.458 38,3 1,4 1.618.120 1.825.970 12,8 1,1 İklimlendirme Sanayii 309.778 366.287 18,2 2,7 3.521.560 4.218.937 19,8 2,6 Diğer Sanayi Ürünleri 10.024 10.660 6,3 0,1 102.012 114.877 12,6 0,1 III. MADENCİLİK 448.004 369.722 -17,5 2,7 4.171.802 4.694.779 12,5 2,9 Madencilik Ürünleri 448.004 369.722 -17,5 2,7 4.171.802 4.694.779 12,5 2,9 T O P L A M (TİM*) 11.778.303 13.548.777 15 100 135.885.545 153.866.913 13,2 95,5 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.610.874 7.197.662 -25,1 4,5 T O P L A M (TİM+TUİK) 145.496.419 161.064.575 10,7 100

(Sürecek)