Nisan Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (1)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi

TİM tarafından, bu yılın nisan ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.

(Sürecek)