Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi
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Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | Yerel

Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi Gece ektisini arttıran yağmur, sabaha karşı yerine kara bıraktı Yüksek kesimler tamamen beyaza büründü, sis karayolu ulaşımını zorlaştırdı Eskişehir'de dünden beri yer yer etkili olan yağmur, kendini hissettiren soğuk ve puslu havanın ardından sabaha karşı...

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi

Gece ektisini arttıran yağmur, sabaha karşı yerine kara bıraktı

Yüksek kesimler tamamen beyaza büründü, sis karayolu ulaşımını zorlaştırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dünden beri yer yer etkili olan yağmur, kendini hissettiren soğuk ve puslu havanın ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri tamamen kapladı.

Eskişehir'de soğuyan havalarla birlikte çiseleyen yağmur, yüksek mahallerinde 1 Nisan şakası gibi kar yağışına dönüştü. Gece yağmurla başlayan ve sabaha karşı kara dönüşen yağış geniş bir alanı beyaz örtü ile kapladı. Hava sıcaklığın gece zaman zaman eksi seviyelere, sabah saatlerinde ise 1 derece olarak seyrettiği kaydedildi.

Kar yağışı ve soğuyan havayla birlikte etkili olan yoğun sis görüş mesafesini de oldukça düşürdü. Sabah araçlarıyla seyreden vatandaşların düşen görüş mesafesinden dolayı dikkatli seyrettikleri ve ulaşımda zorluk yaşadığı gözlemlendi.

Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi
Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi
Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi
Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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