Nisan ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu
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Nisan ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Nisan ayı artışı piyasa beklentilerinin altında oldu. Piyasada aylık enflasyonun yüzde 1,8 artacağı ve yıllık TÜFE'nin 17,3'e çıkacağı öngörülüyordu.

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24,91 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,71 ile patlıcan oldu.

(İHA)

Nisan ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu
Nisan ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu
Nisan ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu
Nisan ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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