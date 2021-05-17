Nisan ayı bütçe gelişmeleri açıklandı
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Nisan ayı bütçe gelişmeleri açıklandı

Nisan ayı bütçe gelişmeleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 16,9 milyar TL açık verdi,Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 16,9 milyar TL açık verdi,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 16,9 milyar TL açık verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri 93 milyar 791 bin lira olurken bütçe giderleri 110 milyon 708 bin lira oldu.

Faiz dışı denge Nisan'da 1,7 milyar TL fazla verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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