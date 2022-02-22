Önümüzdeki aylarda okullarda gerçekleşecek ara tatiller öğrenciler tarafından oldukça merak edilir bir hale geldi. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği tatiller bu sene ilk olarak Kasım ayında oldu. Yarıyıl tatili ise Ocak ayında yapıldı ve ikinci dönem ara tatili ise Nisan'da gerçekleşecek. Peki, Nisan ayında yapılacak Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün? İşte detaylar…

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ikinci dönem ara tatili 11 Nisan ve 15 Nisan arasında gerçekleşecek. Hafta sonları da dahil olmak üzere toplamda 9 gün sürecek Nisan ara tatilinde 8 Nisan ve 18 Nisan arasında öğrenciler uzun bir ara tatil gerçekleştirmiş olacak.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda yapılan ilk tatil Kasım ayında gerçekleştirildi. Yarıyıl tatili ise Ocak ayında yapılmıştı. İkinci dönemin okullarda ara tatili ise 11 Nisan ve 15 Nisan arasında olacak.

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