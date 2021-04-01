Nisan 2021 Dünya Gündemi
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Arnavutluk'ta düzenlenecek genel seçim nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Arnavutluk'ta düzenlenecek genel seçim nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Nisan
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 15'inci OPEC+ Toplantısı düzenlenecek.
Avusturya'nın doğusunda yer alan başkent Viyana dahil 3 eyalette karantina koşulları uygulanmaya başlayacak.
Arnavutluk'un NATO'ya üyeliğinin 12. yıl dönümü kutlanacak.
10 Nisan
İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.
19 Nisan
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
20 Nisan
AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
21 Nisan
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen ve daha önce 4 kez uzatılan "acil sağlık durumunun" süresi bitecek.
22 Nisan
ABD Başkanı Joe Biden, 40 dünya lideriyle iki gün sürecek çevrimiçi İklim Zirvesi düzenleyecek.
25 Nisan
Arnavutluk'ta genel seçim düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci