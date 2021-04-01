Nisan 2021 Dünya Gündemi
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Nisan 2021 Dünya Gündemi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Nisan 2021 Dünya Gündemi

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Arnavutluk'ta düzenlenecek genel seçim nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Arnavutluk'ta düzenlenecek genel seçim nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Nisan

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 15'inci OPEC+ Toplantısı düzenlenecek.

Avusturya'nın doğusunda yer alan başkent Viyana dahil 3 eyalette karantina koşulları uygulanmaya başlayacak.

Arnavutluk'un NATO'ya üyeliğinin 12. yıl dönümü kutlanacak.

10 Nisan

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

19 Nisan

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

20 Nisan

AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

21 Nisan

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen ve daha önce 4 kez uzatılan "acil sağlık durumunun" süresi bitecek.

22 Nisan

ABD Başkanı Joe Biden, 40 dünya lideriyle iki gün sürecek çevrimiçi İklim Zirvesi düzenleyecek.

25 Nisan

Arnavutluk'ta genel seçim düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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