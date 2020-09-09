Nisa'dan kafa karıştıran paylaşım Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla yıldızı parlayan Nisa Bölükbaşı son günlerde hakkında çıkan aşk haberiyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yarışmada ve sonrasında çıkan aşk haberlerine karşı sessizliğini koruyan Survivor Nisa'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Survivor 2020 yarışması boyunca adı ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'la anılan Nisa Bölükbaşı programın final yapmasından sonra eleştirlerden sıkılarak memleketi Prag'a gitmişti. Bir süre ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye dönmüştü. Survivor programı sürecince iyi anlaşan Nisa ve Cemal Can'ın hiç görüşmemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Türkiye'de tatil yapan Nisa yalnızca Barış Murat Yağcı'yla görüşmeyi tercih etmişti. Öyle ki ikilinin samimi görüntüleri aşk iddialarını güçlendirmişti. Yaz tatili yaptıkları Çeşme'de samimi görüntüler veren ikili ardından sosyal medyadan 'sürpriz' açıklaması yaparak Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'den beraber fotoğraflarını paylaşan Survivor yarışmacıları sosyal medyada gündem oluşturmayı başardı.& ;





Kaynak: Snob Magazin