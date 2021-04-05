Nisa Bölükbaşı ticarete mi atıldı? Gerçek ortaya çıktı
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Nisa Bölükbaşı ticarete mi atıldı? Gerçek ortaya çıktı

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Nisa Bölükbaşı ticarete mi atıldı? Gerçek ortaya çıktı

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın İstanbul'un Pendik semtinde züccaciye dükkanı açarak ticarete atıldığı iddia edilmişti. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı...

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Survivor 2020'nin ardından Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı'nın İstanbul'un Pendik semtinde züccaciye dükkanı açarak ticarete atıldığı öne sürüldü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.

Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre; İstanbul'un Pendik semtinde bulunan 'Nisa Bölükbaşı AVM' görenleri şaşkına çevirdi.

İŞİN ASLI BAMBAŞKAYMIŞ

Dükkanın önünden geçen vatandaşlar, Nisa Bölükbaşı'nın Survivor yarışması sonrası kendi adı ve soyadını taşıyan bu dükkanı açtığını düşündü. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

İstanbul'un Pendik semtinde bulunan 'Nisa Bölükbaşı AVM'nin Survivor Nisa ile bir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.

'VATANDAŞLARA DERDİMİ ANLATAMIYORUM'

Konu hakkında gazeteci Arif Hür'e konuşan Nisa Bölükbaşı AVM işletmecisi İbrahim Bölükbaşı, "Bizim dükkanımızın Survivor Nisa ile bir ilgisi yoktur. Kızımın ismi Nisa olduğu için bu dükkana 'Nisa Bölükbaşı AVM' adını verdim. Ancak bu durumu vatandaşlara anlatamıyorum" diyerek serzenişte bulundu.

'YURT DIŞINDAN GELİP NİSA'YI ARIYORLAR'

İsim ve soyisim benzerliği yüzünden dükkana her gün onlarca kişinin geldiğini söyleyen İbrahim Bölükbaşı, "Şehir dışı hatta yurt dışından bile yüzlerce insan bu dükkanı Nisa Bölükbaşı'nın zannedip görmeye geliyor. Halbuki bu tabela yaklaşık 9 yıldır burada asılı duruyor" dedi.

'KIZIM TABELAYI KALDIRMAMI İSTEDİ'

15 yaşındaki kızı Nisa'nın bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyleyen AVM işletmecisi İbrahim Bölükbaşı, "Kızım bu tabelayı kaldırmamı bile istedi. Ama niye kaldırayım? Bu markanın telif hakkı bize ait" ifadelerini kullandı.

Şaşkına çeviren bu gelişme sonrası Nisa Bölükbaşı'nın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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