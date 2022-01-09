Nisa Bölükbaşı, kedilerini arkadaşına emanet etti

Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak olan Nisa Bölükbaşı, zorlu yarışma öncesi Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı.

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Kedilerini yakın bir arkadaşına emanet etmeye geldiğini söyleyen Bölükbaşı "Gidiyorum diye kedilerimi arkadaşlarıma bırakacağım, iki kedim var. Ben onları çok seviyorum çocuklarım gibi onlar" dedi. Genç yarışmacı ayrıca ayak bileğinden sakat olduğunu söyleyip kazasız bir yarışma geçirmek istediğini söyleyip şöyle konuştu: "Hazırlandım, iyi gidiyor şu an ayak bileğim sakat onun tedavisini yapıyorum belki bir iki hafta oynamayabilirim. İlk sene gittiğimde okuldan dolayı hazırlanamamıştım; şimdi altı aydır sıkı bir dönemden geçtim. Hem güç antrenmanları hem de denge ve atış parkurlarında çalıştım. Herkese başarılar dilerim, sakatlık olmasın. En çok ailemi ve yemeklerim özleyeceğim" dedi.

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