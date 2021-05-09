Nisa Bölükbaşı-Barış Murat Yağcı aşkı bitti

Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık.

Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." dedi.

SÖZLERİ TEPÇİ ÇEKMİŞTİ

Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"

Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım." şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: Hürriyet