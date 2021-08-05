Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu...

Marmaris Delikyol Koyu mevkisindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Nisa Bölükbaşı, alevlerin arasına dalıp yangına müdahale etti. İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarını söndürmek için ünlü isimler de harekete geçti. Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı da Marmaris de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

"HELİKOPTER LAZIM"

Yangın söndürme çalışmalarından paylaşım yapan Survivor Nisa açıklamasında "Alevler çok hızlı geliyor aşağı acilen inmek zorunda kaldık. Acilen helikopter lazım lütfen" dedi.

Nisa Bölükbaşı diğer açıklamasında söndürdüğü bir kısmı gösterdi ve yeni yangın alanına geçtiklerini duyurdu.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Nisa Bölükbaşı'nın hiç korkmadan alevlerin arasına dalması takdir topladı. Bölükbaşı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin