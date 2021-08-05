Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu...

Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Marmaris Delikyol Koyu mevkisindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Nisa Bölükbaşı, alevlerin arasına dalıp yangına müdahale etti. İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarını söndürmek için ünlü isimler de harekete geçti. Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı da Marmaris de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

"HELİKOPTER LAZIM"

Yangın söndürme çalışmalarından paylaşım yapan Survivor Nisa açıklamasında "Alevler çok hızlı geliyor aşağı acilen inmek zorunda kaldık. Acilen helikopter lazım lütfen" dedi.

Nisa Bölükbaşı diğer açıklamasında söndürdüğü bir kısmı gösterdi ve yeni yangın alanına geçtiklerini duyurdu.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Nisa Bölükbaşı'nın hiç korkmadan alevlerin arasına dalması takdir topladı. Bölükbaşı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu...
Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu...

Kaynak: Snob Magazin

Afet bölgesi için yardım toplayan Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı
Afet bölgesi için yardım toplayan Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım
Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Onur Akay Yusuf Güney Deniz Akkaya
Spor Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nisa Bölükbaşı alevlerin arasına daldı! İşte son durumu... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:15:43. #1.15#

title