Nirvana grubunun albüm kapağındaki "çıplak bebek" 30 yıl sonra gruba istismar davası açtı

Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebeğin, 30 yılın ardından cinsel istismar iddiasıyla gruba dava açtığı bildirildi.

Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebeğin, 30 yılın ardından cinsel istismar iddiasıyla gruba dava açtığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre 30 yaşındaki Spencer Elden, henüz 4 aylıkken bir havuzda çekilen çıplak fotoğrafının izinsiz olarak Nirvana grubunun albüm kapağında kullanıldığını iddia etti.

Cinsel istismar gerekçesiyle gruba dava açan Elden'ın, aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyesinden 150 biner dolar tazminat talep ettiği belirtildi.

Elden'ın ailesinin, fotoğraf için telif aldığına dair herhangi bir belge imzalanmadığı da öne sürüldü.

Dava dosyasındaki belgelerde, Nirvana'nın, bebeğin mahrem yerlerinin kapatılacağı sözünü verdiği ancak bu sözü yerine getirmediği de iddialar arasında yer aldı.

Elden, fotoğraf nedeniyle olumsuz şeyler yaşadığını ve yaşamaya da devem edeceğini belirterek, "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" içinde olduğunu ifade etti.

ABD yasaları uyarınca, bebeklerin cinsel organlarının görüldüğü fotoğrafları genellikle çocuk istismarı olarak kabul edilmiyor ancak Elden'in avukatı Robert Y. Lewis, fotoğrafa eklenen dolar görüntüsünün, müvekkilini "reşit olmayan seks işçisi" gibi gösterdiğini savundu.

Öte yandan gruptan ve müzik şirketinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dünyaca çapında 30 milyondan fazla satan Nevermind albümünün kapağında, Elden'ın bebekken çıplak şekilde havuzda olduğu ve önüne olta ile dolar sallandırıldığı görülüyor.

Gruba dava açan Elden, albümün 10'uncu, 17'nci, 20'nci ve 25'inci yıl dönümlerinde mayosuyla havuza dalarak pozunu defalarca tekrarlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer