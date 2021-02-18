NiP Samsung ile anlaştı!
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NiP Samsung ile anlaştı!

18.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:46
NiP Samsung ile anlaştı!

İsveç merkezli espor

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=nip">organizasyonu NiP Samsung ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığını geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla duyurdu! Organizasyonun internet sitesinde yaptığı açıklamaya ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anlaşmaya göre Samsung ürünleri etkili bir şekilde Ninjas in Pyjamas içeriklerine entegre edilecek. Organizasyonun oyuncularına ise Samsung Akıllı Saat hediye edilecek. Buna ek olarak ise organizasyonun içerik ekibine ise verilecek Samsung Akıllı Telefonlar ileride yapılacak içerikler için kullanılacak.

Ninjas in Pyjamas CEO'su Hicham Chahine anlaşma hakkında şunları söyledi:

Bugün, organizasyonumuz için bir dönüm noktasındayız. Teknoloji endüstrisinin en büyük isimlerinden biriyle yani Samsung ile çalışmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Dünyadaki en büyük 5 şirketten biri olan Samsung ile çalışmak bizim için tarif edilemeyecek derecede bir anlam içeriyor. İçeriklerimizde, ürünlerimizde Samsung'a yer vermek bizim için büyük bir mutluluk.

Kaynak: Playerbros

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