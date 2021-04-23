NIP dev1ce ile anlaştı!
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NIP dev1ce ile anlaştı!

NIP dev1ce ile anlaştı!
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Ninjas in Pyjamas bombayı patlattı!

İsveç merkezli Ninjas in Pyjamas diğer bir deyişle NIP dev1ce ile anlaştığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hiç kimsenin beklemediği bir anda transfer duyurusunu paylaşan organizasyon dev1ce ile üç yıllık anlaşma imzaladı. Tim "?nawwk?" Jonasson'ın yerine takıma katılan başarılı AWP oyuncusu artık NIP için mücadele edecek. Daha önce Astralis'de oynayan oyuncunun transfer miktarı ve maaşı ise bilinmiyor. Ancak HLTV'de yapılan yorumlara göre tarihin en pahalı transferlerinden birine imza atılmış olunabileceği hakkında dedikodular var.

Organizasyon oyuncunun duyurusunu Twitter üzerinden yaptığı ile duyurdu.

Device'ın takıma katılmasıyla birlikte "?nawwk?" transfer listesine konuldu. Aktif olarak Ninjas in Pyjamas CS: GO kadrosu ise şu şekilde:

Fredrik "?REZ?" Sterner

Nicolas "?Plopski?" Gonzalez Zamora

Hampus "?hampus?" Poser

Erik "?ztr?" Gustafsson

Nicolai "?device?" Reedtz

Björn "?THREAT?" Pers (coach)

Frederik "?JAEGARN?" Andersson (assistant coach)

Kaynak: Playerbros

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