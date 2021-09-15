Nintendo, yeni Switch güncellemesiyle Bluetooth ses çıkışını etkinleştirdi - Haberler
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Nintendo, yeni Switch güncellemesiyle Bluetooth ses çıkışını etkinleştirdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Nintendo, yeni Switch güncellemesiyle Bluetooth ses çıkışını etkinleştirdi

En son Nintendo Switch güncellemesinde, kullanıcılar nihayet Bluetooth cihazlarını ses çıkışı için konsola bağlayabilecek ve eşleştirebilecekler.

Oyuncular artık Nintendo Switch'de kablolu kulaklığa ihtiyaç duymadan Bluetooth özellikle kablosuz kulaklıklarını veya hoparlörlere bağlayabilecekler.

Switch'inizi en son yazılım sürümüne güncelledikten sonra, konsolunuza aynı anda bir Bluetooth ses aygıtı bağlayabilirsiniz. Aynı anda yalnızca bir tane eşlenebilir, ancak sistem başına en fazla 10 farklı cihaz kaydedilebilir ve daha sonra kaydedilmiş bir cihazı kaldırma seçeneğiniz vardır.

Ne yazık ki, yerel iletişim sırasında Bluetooth sesinin bağlantısı kesilecektir. Yerel bir kablosuz çok oyunculu oyunun başlangıcında, bir oyun yerleşik sesli sohbet özelliklerine sahip olsa bile Bluetooth mikrofonları kullanılamaz ve ses gecikmesi Bluetooth cihazınıza bağlı olarak değişir.

Bağlanırken, Bluetooth ses çıkışı kullanılırken aynı anda yalnızca iki kablosuz denetleyicinin kullanılabileceğini unutmayın. Ek denetleyicileri yalnızca ses cihazınızın bağlantısını kestikten sonra bağlayabilirsiniz.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nintendo, yeni Switch güncellemesiyle Bluetooth ses çıkışını etkinleştirdi - Haberler
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