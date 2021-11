Nintendo Switch Satışları 92 Milyona Ulaştı

Nintendo'nun ikinci çeyrek finansal verilerine göre Nintendo Switch satışları 92 milyonu geçti ancak firmanın yıllık satış tahmini düştü.

Açıklanan mali rapora göre, Nintendo Switch satış rakamları 30 Eylül itibariyle 92,87 milyon adete ulaştı. Bu, firmanın bir önceki mali çeyrek dönemi olan 30 Haziran'a kıyasla 3,83 milyonluk bir artış anlamına geliyor.

Aynı raporda Nintendo, Switch'in mevcut mali yıla ait satış tahminini ise aşağıya çekti. Üç ay önce 25,5 milyon adet olan yıllık satış beklentisi "küresel çaptaki çip arzı krizi nedeniyle üretim planlamasında yaşanan değişim dolayısıyla" 24 milyona düştü.

Piyasada şu anda üç farklı Nintendo Switch modeli bulunuyor. 2017'deki çıkış modelinin yanı sıra 2019'da piyasaya sürülen Switch Lite ile bu yılın Ekim ayında çıkan OLED model satışta yer alıyor.

Switch, Nintendo'nun en çok satan konsolu olma yolunda ilerliyor. 2006'da piyasaya sürülen Nintendo Wii 101,63 milyon adetlik satış rakamıyla birinci sırada ancak Switch'in bunu geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Nintendo, Switch'in yıllık satış rakamı beklentisini düşürürken, Switch oyunlarının toplam satış tahminini ise yükseltti. Firma "yılın ilk yarısındaki satış performansı neticesinde" bu yılki mali takvimde yapacağı oyun satışı beklentisini 10 milyon daha yükselterek toplamda 200 milyon adet olarak belirtti.

Nintendo'nun raporundaki bilgilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre hem konsol hem de oyun satışlarında bir düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre konsol satışlarındaki düşüş yüzde 34 oranında olurken, oyun satışlarında bu düşüş yüzde 6,3 olarak gerçekleşti.

Firma ayrıca Nintendo Switch'in en çok satan oyunları listesini de güncelledi:

Mario Kart 8 Deluxe (38,74 milyon)

Animal Crossing: New Horizons (34,85 milyon)

Super Smash Bros. Ultimate (25,71 milyon)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24,13 milyon)

Pokémon Sword and Pokémon Shield (22,64 milyon)

Super Mario Odyssey (21,95 milyon)

Super Mario Party (16,48 milyon)

Pokémon: Let's Go Pikachu And Eevee (13,83 milyon)

Splatoon 2 (12,68 milyon)

Ring Fit Adventure (12,21 milyon)

