Nintendo Switch OLED Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Nintendo Switch OLED Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Nintendo Switch OLED Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Oyun tutkunlarına çok daha kaliteli bir konsol deneyimi sunmayı hedefleyen Nintendo Switch OLED tanıtıldı.

Oyun tutkunlarına çok daha kaliteli bir konsol deneyimi sunmayı hedefleyen Nintendo Switch OLED tanıtıldı. 6.2 inç ekran bulunduran temel modelin aksine daha canlı renklere ve yüksek kontrasta sahip 7 inç panelle gelen ürün, masa üstü modu için geniş ve ayarlanabilir bir standa sahip.

Nintendo Switch OLED, çevrimiçi oyun için kablolu LAN bağlantı noktasına sahip yeni bir yuva, 64 GB dahili depolama ve oyun için gelişmiş sese sahip yerleşik hoparlörler ile geliyor.

Tıpkı Nintendo Switch gibi, kullanıcıların çok oyunculu deneyim için TV'de oynamasına ve ayrılabilir Joy-Con kumandalarını paylaşmasına olanak tanıyan konsol, mobilite için Nintendo Switch Taşıma Çantası ve Ekran Koruyucu seti de sunuyor.

TV modu, masaüstü modu ve avuç içi modu olmak üzere üç farklı şekilde oynanan Nintendo Switch OLED, çok fazla olmasa da bazı özellikleri ile ayrılıyor. Nintendo'nun yeni Switch modeli ile kullanıcıları ne derece mutlu edeceğini ise zamanla göreceğiz.

Nintendo Switch OLED Fiyatı

Konsol satışa çıktığında; Beyaz Joy-Con kumandaları, siyah bir ana ünite ve beyaz bir yuva içeren beyaz set ile Neon Kırmızısı ve Neon Mavisi Joy-Con kumandaları, siyah bir ana ünite ve siyah bir yuva içeren neon kırmızısı/ neon mavisi set olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek.

8 Ekim 2021 tarihinde piyasaya çıkacak olan Nintendo Switch OLED, 349 euro (güncel kur ile yaklaşık 3.587 TL) fiyat etiketine sahip. Konsolun ülkemizde ne zaman geleceği ya da fiyatının ne kadar olacağı gibi detaylar ise henüz belli değil.

Kaynak: Turkmmo

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