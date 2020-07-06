Nintendo Switch nedir? Nintendo Switch Lite nedir? Nintendo Switch oyunları neler? Nintendo Switch ve Switch Lite farkı nedir? Nintendo Switch fiyatı ne kadar? Nintendo Switch Lite fiyatı ne kadar? Japon merkezli Nintendo'nun çok beğenilen Switch adlı konsolu hakkında merak edilenler

Nintendo bir sonraki konsolunun tasarımını kullanıcıların beğenisine sundu. Hibrit tasarıma dayalı olan Nintendo, başarısını da buna bağlıyor.

NINTENDO SWITCH NEDİR?

Nintendo kart oyunları ile sektöre giren daha sonra video oyunları ile dikkatleri üzerine çeken bir markadır. Nintendo çıkardığı hibrit Switch konsolu ile çok beğenilmişti.

Nintendo Switch, hibrit olarak kullanıma sunulan bir oyun konsoludur. Bu oyun konsolunun dikkat çeken yanı hem sabit bir oyun konsolu olarak kullanılabilmesi hem de bir tablete bağlayarak taşınabilir oyun konsolu haline getirilerek kullanılmasıdır.

Hibrit olarak kullanabilmeniz için Switch Dock adlı bir aparata ihtiyaç vardır. Böylece tabletle oynamak yerine TV'de de oynayabilme şansınız olacaktır. Tablete takılı olan iki yandaki oyun kumandasını çıkararak, iki kişinin oyun oynayabileceği kumanda elde edersiniz.

Nintendo üzerinde yer alan oyunların grafikleri PS ve Xbox ile karşılaştırılmamalıdır. Sunduğu ve sunmayı talep ettiği detaylar daha farklıdır. Nintendo oyunları daha çok çizgi film grafikleri tadında grafiklere sahiptir.

Nintendo 80. yıl toplantısında, Switch'in yeni konsolunun hibrit tasarımla devam edeceğini ifade etti. Bu ürün ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürüldü. Bu tarihten beri Nintendo tarafından pek çok konsol sunuldu. Wii U'ya göre çok daha fazla beğenilen Switch, başarısını sürdürecek gibi duruyor.

Japon merkezli Nintendo'nun Switch adlı konsolu, ülkesinde çok başarılı oldu. PlayStation 4'e göre ise dünya çapında 2.7 milyondan fazla satışı gerçekleşti.

Bu satışlar üzerinde etkili olan hibrit tasarım, diğer ürünlerde de devam edecek gibi duruyor.

NINTENDO SWITCH OYUNLARI NELER?

Nintendo 40'dan fazla firmayla ortaklığa sahip ve yüzlerce oyunu Switch ile oynama imkanı sunuyor.

Paper Mario The Origami King

NBA2K20 Nintendo Switch NBA 20 2k20

Burnout Paradise Remastered Edition

Assassins Creed The Rebel Collection

Resident Evil Revelations Collection

Gear Club Unlimited

Rime

The Elder Scrolls V Skyrim

L.A. Noire

Fire Emblem Warriors

Snipperclips

DOOM

One Piece Unlimited World

Ben 10 Nintendo Switch

Tiny Barbarian Dx

Narcos Rise Of The Cartels

Rayman Legends Definitive

Fortnite

Sonic Forces

Monopoly

Just Dance 2018

Just Dance 2017

Super Mario Odyssey

NBA 2K18

Sine Mora EX

Fifa 18

Dragonball Xenoverse 2

Pokken Tournament DX

LEGO NINJAGO

Lego Worlds

Lego City Undercover

Minecraft Story Mode

Mario + Rabbids Kingdom

Troll and I

Cave Story

Splatoon 2

Cars 3 Driven to Win

Arms

Ultra Street Fighter II

Mario Kart 8 Deluxe

Super Bomberman R

The Legend of Zelda

NINTENDO SWITCH LITE NEDİR?

Oyunları avuç içinde oynamaya odaklanan lite versiyonu, 2019 yılının sonlarına doğru çıktı. Nintendo Switch Lite için ayrıca bir taşıma çantası ve ekran koruyucu da tasarlanmıştır. Switch'e göre daha küçük bir üründür. Sadece avuç içinde oynanması için tasarlanan Switch Lite, TV'ye bağlanmıyor.

NINTENDO SWITCH FİYATI NE KADAR? NINTENDO SWITCH LITE FİYATI NE KADAR?

Nintendo Switch ortalama 4700 TL olarak ülkemizde satılmaktadır. Switch Lite ise ortalama 3700 TL olarak satışa sunulmaktadır. Farklı sitelerde farklı dönemlerde indirimler olmaktadır.

NINTENDO SWITCH VE SWITCH LITEFARKI NEDİR?

Switch Lite, Switch'e göre çok daha hafif. Tek kişi oynayabilir. TV'ye bağlanmaz. Lite sürümünde yer alan Joy-con kontrolcüler sadece ekrana bağlıdır. Bu sebeple elde tutuş şekli daha kolaydır. Lite üzerinde dövüş oyunları için daha kullanışlı olan çapraz kontrolcüler yer alır.

Switch renkleri daha neon olarak göze çarparken, Switch Lite'ın renkleri daha pasteldir.

Pil ömrü konusunda Switch daha gelişmiştir. Zelda oyunu ile yapılan karşılaştırmada, Switch 5,5 saat kullanım imkanı sunarken, Switch Lite 4,5 saat kullanım imkanı sunuyor.

Kuruluşunun 80. yıl toplantısını yapan Nintendo, Switch hakkında da bilgiler verdi. Yeni konsolun ne zaman çıkacağı belli olmasa da, markanın hibrit versiyonunu koruyacağını düşünen oyuncular bu durumdan oldukça memnun.