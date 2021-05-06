Nintendo Switch mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı! Oyun satışları 587 milyon doları aştı!
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Nintendo Switch mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı! Oyun satışları 587 milyon doları aştı!

Nintendo Switch mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı! Oyun satışları 587 milyon doları aştı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Nintendo, 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan 2021 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı. En fazla satış gerçekleştiren birinci parti oyunları listelendi! Nintendo Switch oyunlarında en çok satanlar hangileri?

Nintendo, 2021 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihlerini arasını kapsayan tabloda Switch konsolu satışları 84,5 milyonu, Switch oyun satışları ise 587,1 milyon doları aştı.

Şirket, 2021 mali yılında altı milyar dolar faaliyet kârı ile faaliyet kârı açısından en iyi yılına ulaştı ve 16.6 milyar dolar gelir ile gelir açısından en iyi ikinci yılını geride bıraktı.

Nintendo Switch mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı! Oyun satışları 587 milyon doları aştı!

SWITCH'TE EN ÇOK SATAN BİRİNCİ PARTİ OYUNLAR (1 NİSAN 2020 - 31 MART 2021)

  • Mario Kart 8 Deluxe – 35.39 milyon
  • Animal Crossing: New Horizons – 32.63 milyon
  • Super Smash Bros. Ultimate – 23.84 milyon
  • Zelda: Breath of the Wild – 22.28 milyon
  • Pokemon Sword/Shield – 21.10 milyon
  • Super Mario Odyssey – 20.83 milyon
  • Super Mario Party – 14.79 milyon
  • Pokemon: Let's Go, Pikachu/ Eevee – 13.28 milyon
  • Splatoon 2 – 12.21 milyon
  • New Super Mario Bros. U Deluxe – 10.44 milyon
  • Ring Fit Adventure – 10.11 milyon
  • Luigi's Mansion 3 – 9.59 milyon
  • Super Mario 3D All-Stars – 9.01 milyon
  • Super Mario Maker 2 – 7.15 milyon
  • Super Mario 3D World + Bowser's Fury – 5.59 milyon
  • Zelda: Link's Awakening – 5.49 milyon
  • Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 3.14 milyon
  • Paper Mario: The Origami King – 3.12 milyon
  • Hyrule Warriors: Age of Calamity – 3.07 milyon
  • Pikmin 3 Deluxe – 2.04 milyon
  • Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 1.52 milyon
  • Mario Kart Live: Home Circuit – 1.27 milyon
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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