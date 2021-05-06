Nintendo Switch mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı! Oyun satışları 587 milyon doları aştı!

Nintendo, 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan 2021 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı. En fazla satış gerçekleştiren birinci parti oyunları listelendi! Nintendo Switch oyunlarında en çok satanlar hangileri?

Nintendo, 2021 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihlerini arasını kapsayan tabloda Switch konsolu satışları 84,5 milyonu, Switch oyun satışları ise 587,1 milyon doları aştı.

Şirket, 2021 mali yılında altı milyar dolar faaliyet kârı ile faaliyet kârı açısından en iyi yılına ulaştı ve 16.6 milyar dolar gelir ile gelir açısından en iyi ikinci yılını geride bıraktı.

SWITCH'TE EN ÇOK SATAN BİRİNCİ PARTİ OYUNLAR (1 NİSAN 2020 - 31 MART 2021)