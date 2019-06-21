Nintendo Switch'in Yeni Bir Konsolu Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

HonSon isimli video oyun aksesuarları şirketi, yanlışlıkla Nintendo'nun yeni Nintendo Switch planlarını açığa çıkardı. Sitesindeki gelecek ürünler listesinin güncellenmesi sonucunda ortaya çıkan bilgide Nintendo Switch Mini için ayrı bir bölüm açıldı.

Bağlantı aracılığıyla da görebileceğiniz üzere stoklar tükenmiş olsa da birçok yeni ürün gösteriliyor. Bağlantının kapatılması ihtimaline karşılık aşağıdaki görüntü aracılığıyla fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

Genellikle koruyucu kılıf ve taşıma kutularını içeren sitedeki asıl olay tabii ki da Nintendo'nun yeni konsoluna dair bilgi edinmemiz oldu. Görüntülere yakından baktığınızda değişiklikleri görmek mümkün. Kontrolcülerin direkt olarak sisteme bağlı olduğunu görebildiğimiz fotoğraflarda fiyatın biraz daha düşerek daha kompakt bir konsolla karşılaşabileceğimizi de söyleyebiliriz.

Şu an için ekran boyutu hakkında bir şey söyleyemesek de bu olayın ardından yakın zamanda Nintendo'nun bir açıklama yapacağı düşünülüyor.