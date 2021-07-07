Nintendo Switch'in Daha Güçlü Bir Versiyonu Yayınlanabilir

Nintendo, dünkü Switch OLED modelinin duyurusuna rağmen, muhtemelen Switch'in daha güçlü bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nintendo, dünkü Switch OLED modelinin duyurusuna rağmen, muhtemelen Switch'in daha güçlü bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Nintendo Switch Pro'nun 4K çözünürlüğü ve Nvidia DLSS teknolojisini sallayacağı bildiriliyor.

Dün Nintendo, birkaç değişiklikle gelen ancak orijinal Switch konsolunda bulunan aynı GPU ve CPU'yu koruyan yeni bir konsol olan Switch OLED modelini resmen açıkladı. En büyük fark, yedi inçlik OLED ekran, dolayısıyla çok daha büyük bir yükseltme bekleyen birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan OLED modeli adı.

4K çözünürlüğü ve Nvidia DLSS'yi sallayacağını umanlardansanız, öne sürülen birçok söylenti ve sızıntı gibi, sizi hissediyoruz ama görünüşe göre Switch'in varlığına gelince her şey kıyamet ve kasvetli değil.

Bahsetmeye değer olmadan önce bu konuda yanılmış olan Jeff Grubb'a göre, Switch Pro 2022'de de olabilir. "Hala 2022'yi bir Switch Pro için şahsen duydum. ve bu hala olursa, devam edeceğim. DLSS ile önemli ölçüde daha verimli bir çip ile 4K çıkışa sahip olacağını tahmin etmek için" diye tweet attı Grubb.

Tabii ki, OLED modelini bu yıl piyasaya sürmek, Nintendo'nun önümüzdeki bir veya iki yıl içinde bir sonraki konsolun daha güçlü bir versiyonunu çıkaramayacağı anlamına gelmiyor, bu yüzden yakın gelecekte bu alanı izlemek kesinlikle ilginç olacak.

Kaynak: Turkmmo